Karamel_kova

Убойные тексты с учетом Ваших предпочтений
Убойные тексты с учетом Ваших предпочтений Создаю круты тексты
- Посты для социальных сетей Facebook, Instagram... - Статьи для блогов и сайтов; - Контент для наполнения сайтов/лендингов;
- описания разделов/категорий и товаров для интернет-магазинов
-Спич для тренеров, коучей, менторов
Интересные мне темы
Психология, философия
Астрология, нумерология
эзотерика, сверхъестественное
Строительство, ремонт
Дизайн интерьеров
Недвижимость
Мотивация и саморазвитие
Бизнес развитие
Музыка, кино
Природа, животные
Рассматриваю предложения на эти темы в первую очередь