Karamel_kova

Убойные тексты с учетом Ваших предпочтений

Убойные тексты с учетом Ваших предпочтений Создаю круты тексты

- Посты для социальных сетей Facebook, Instagram... - Статьи для блогов и сайтов; - Контент для наполнения сайтов/лендингов;

- описания разделов/категорий и товаров для интернет-магазинов

-Спич для тренеров, коучей, менторов

Интересные мне темы

Психология, философия

Астрология, нумерология

эзотерика, сверхъестественное

Строительство, ремонт

Дизайн интерьеров

Недвижимость

Мотивация и саморазвитие

Бизнес развитие

Музыка, кино

Природа, животные

Рассматриваю предложения на эти темы в первую очередь