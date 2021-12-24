Полный 0-ль пробует себя в качестве разраба

ПО профессии я далеко не программист, но есть желание научится работать на Python, для чего ? а фиг его знает, просто нравится иногда читать код, Какой уровень программирования сейчас :"ниже 0-я :)" На сейчас есть идея, сделать прогу на питоне для изучения Хираганы (японской азбуки), позже уже если всё пройдёт гладко, напишу и для катаканы тоже прогу, ну и для канзи ПОЗЖЕ! гораздо позже может тоже соберусь. Почему Японский ? :"Да потому что мне уже как года 3 охото всё бросить и уехать туда на ПМЖ, но держит ребёнок, не правильно считаю бросить его одного с матерью, если хватит терпения до 18 воспитаю, потом брошу всё и под старую жопу соберусь и уеду туда"