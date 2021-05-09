Качественно и в срок. Вёрстка сайтов с кроссбраузерным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, Grid Layout, CSS3, HTML5, JavaScript. Посадка на WordPress
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
- Время. Детально и грамотно обсудим ТЗ для максимальной эффективности и минимизации затрат Вашего времени. Минимум времени , максимум результата.
Со мной удобно работать, и мне важно что бы клиент остался доволен !
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Karsa Mikhail
- Готов приступить уже сейчас
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроки
- не беру предоплату
- всегда на связи
-Верстая из PSD, Sketch, Figma.
-Адаптивность, отзывчивость, резина.
-CSS3/JS анимация сайтов.
-Посадка на WordPress
Технологии:
-Html5, Css3,Sass, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Karas Mikhail
-На данный момент получаю высшее техническое (инженер-программист)
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