Karas_Mikhail

Качественно и в срок. Вёрстка сайтов с кроссбраузерным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, Grid Layout, CSS3, HTML5, JavaScript. Посадка на WordPress

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

﻿Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат. Время. Детально и грамотно обсудим ТЗ для максимальной эффективности и минимизации затрат Вашего времени. Минимум времени , максимум результата.

В течении 10 дней после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать, и мне важно что бы клиент остался доволен !

Связь:

Ответственность:

Готов приступить уже сейчас

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроки

не беру предоплату

всегда на связи

-Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Чистый и понятный код.

-Верстая из PSD, Sketch, Figma.

-Адаптивность, отзывчивость, резина.

-CSS3/JS анимация сайтов.

-Посадка на WordPress

Технологии:

-Html5, Css3,Sass, Flexbox, БЭМ.

Связь:

-На данный момент получаю высшее техническое (инженер-программист)

Портфолио: