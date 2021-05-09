Karas_Mikhail

Михаил Карась Karas_Mikhail

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок. Вёрстка сайтов с кроссбраузерным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, Grid Layout, CSS3, HTML5, JavaScript. Посадка на WordPress

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

﻿Работая со мной вы экономите:

  • Деньги.  Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Нервы.  Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
  • Время.  Детально и грамотно  обсудим ТЗ для максимальной эффективности и минимизации  затрат Вашего времени.  Минимум времени , максимум результата.
Гарантия на вёрстку. В течении 10 дней после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать, и мне важно что бы клиент остался доволен !

Связь:

Ответственность:

  • Готов приступить уже сейчас
  • Всегда довожу дело до конца
  • Не нарушаю сроки
  • не беру предоплату
  • всегда на связи
Род занятий:-Вёрстка кроссбраузерная,  адаптивная. Чистый и понятный код.

-Верстая из PSD, Sketch, Figma.

-Адаптивность, отзывчивость, резина.

-CSS3/JS анимация сайтов.

-Посадка на WordPress

Технологии:

-Html5, Css3,Sass, Flexbox, БЭМ.

Связь:

Образование:

-На данный момент получаю высшее техническое (инженер-программист)

Портфолио: