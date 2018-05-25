Переведу для вас чертежи в AutoCAD c бумажного носителя/от руки.
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Портфолио
- Пример проекта вместе с компановкой116 просмотров
- Пример работы AutoCad225 просмотров
- Работа в AutoCad в связке с Adobe Photoshop175 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!