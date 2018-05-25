KarasevaAL

Карасёва Анастасия KarasevaAL

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переведу для вас чертежи в AutoCAD c бумажного носителя/от руки.
AutoCAD
недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
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7 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сфотографировать 10-15 отделений банков России снаружи
Отзыв недоступен.
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