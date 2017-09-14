KarasevaOlga

Владею такими навыками как режиссура монтажа, режиссура игрового кино, написание сценариев, видеосъёмка, дубляж.

Работаю в Adobe Premiere Pro, также освоила Final Cut. При необходимости имею возможность работать на своём компьютере на дому в Adobe premier pro.

Практика второго режиссёра при съёмке короткого метра, опыт организации съёмочного процесса.Владею английским языком.

Прилагаю ссылки на своё портфолио. В качестве примера:

- мини фильм (сценарий, режиссура, съёмка, монтаж);

- съёмка, монтаж 2 тренировок в школе танцев;

- также учебная работа по дубляжу, отрывок из фильма «Служебный роман» — в нем я озвучила секретаршу.

Портфолио

Ссылка 1 на:

Мини фильм;

2 тренировки

https://cloud.mail.ru/public/9JP6/6Smqe8sXe

Ссылка 2 на озвучание:

https://www.dropbox.com/s/j9al2riii65rpsi/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_converted.mov?dl=0