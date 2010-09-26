Karaycheva

Татьяна Karaycheva

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Напишу для Вас. Быстро. Проникновенно. Бесплатно.

Владение языками:

русский, украинский - виртуозно

английский - почти свободно

немецкий - начальный уровень

Работы:

статьи для газеты "Простір"

рекламные обьявления модельного агентства "Лица Украины"

имиджевая реклама для школы моделей "Cinderella" - тексты для сайта, рекламных буклетов

Тексты для сайта
Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 1 дня
#1079
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#1456
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#2956
Переводы
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от 1 дня
#3289
Копирайтинг
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от $1
от 1 дня
#5513