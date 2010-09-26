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Владение языками:
русский, украинский - виртуозно
английский - почти свободно
немецкий - начальный уровень
Работы:
статьи для газеты "Простір"
рекламные обьявления модельного агентства "Лица Украины"
имиджевая реклама для школы моделей "Cinderella" - тексты для сайта, рекламных буклетов
Стихи, Песни и Проза
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#1079
Наполнение сайтов
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#1456
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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