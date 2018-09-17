Веб-дизайн, векторная графика

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - веб-дизайн(дизайн сайтов, адаптивный дизайн, дизайн landing page), разработка логотипов, брендинг и векторная графика(иллюстрирование).

ОСНОВНОЕ ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/karbouskiscef5 или https://www.fl.ru/users/karbonius628/

Магазин на стоке: https://creativemarket.com/Karbouski

Презентация полного цикла работы https://yadi.sk/i/-_G2Wp7Zt5Wgg и https://yadi.sk/d/PjCwQOLHt5WXd

UX-дизайн (проектирование, прототипирование) https://yadi.sk/d/9P9zz-GOsRxhR

Дополнительная деятельность

Подготовка макетов crd к вышиванию на автоматизированном станке (примеры работ - https://vk.com/yo_yo_handmade?w=wall-63332777_454%2Fall);

Отрисовка и подготовка документов crd к лазерной резке (открыто ремесленничество, подробнее здесь - http://vk.com/club_good_cheer);

Предметная съемка и хендмэй (в основном здесь https://vk.com/redfacekfm);

Владение программами:

1. Adobe Phoposhop(+++)

2. Adobe Illustrator(+++)

3. Adobe After Effects (+)

4. Adobe Muse (+)

5. Corel Draw(+)

6. Adobe Lightroom(++)

7. Axure PR7 (+)