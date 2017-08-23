KareStrel29

Екатерина Стрельникова KareStrel29

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Главное не количество, а качество

Постоянно развиваюсь в сфере дизайна и smm. 

В smm я уже больше года, есть диплом с отличием от Нетологии) 

Полгода работала smm-менеджером в digital агентстве "Socialair". Вела группы: "SilcaMed", "Ушастый нянь", "Ла-Кри", "Probalance". 

Дизайном разнимаюсь меньше полгода, делаю все быстро и качественно, каждую работу довожу до ума. 

Развиваю свою группу: https://vk.com/creative_smmart , в ней более подробно можно посмотреть работы и связаться со мной :)

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