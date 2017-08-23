Екатерина Стрельникова KareStrel29KareStrel29
30 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Главное не количество, а качество
Постоянно развиваюсь в сфере дизайна и smm.
В smm я уже больше года, есть диплом с отличием от Нетологии)
Полгода работала smm-менеджером в digital агентстве "Socialair". Вела группы: "SilcaMed", "Ушастый нянь", "Ла-Кри", "Probalance".
Дизайном разнимаюсь меньше полгода, делаю все быстро и качественно, каждую работу довожу до ума.
Развиваю свою группу: https://vk.com/creative_smmart , в ней более подробно можно посмотреть работы и связаться со мной :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Динамические gif-баннеры181 просмотр
- Дизайн афиш265 просмотров
- Оформление групп в социальных сетях380 просмотров
- Баннеры для постов131 просмотр