Главное не количество, а качество

Постоянно развиваюсь в сфере дизайна и smm.

В smm я уже больше года, есть диплом с отличием от Нетологии)

Полгода работала smm-менеджером в digital агентстве "Socialair". Вела группы: "SilcaMed", "Ушастый нянь", "Ла-Кри", "Probalance".

Дизайном разнимаюсь меньше полгода, делаю все быстро и качественно, каждую работу довожу до ума.

Развиваю свою группу: https://vk.com/creative_smmart , в ней более подробно можно посмотреть работы и связаться со мной :)