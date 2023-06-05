Karen-movsisyanp

Карен Мовсисян Karen-movsisyanp

 
35 летАрмения/Ереван
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
К работе подхожу ответственно, строго соблюдаю сроки и условия. Гарантия низкой цены и соблюдения качества.

Добрый день! Я начинающий ответственный Front-End разработчик и нахожусь в поисках интересных и амбициозных задач.

Преимущества работы

  • Не пропадаю из связи, несу ответственность за проделанную работу даже после сдачи и оплаты.

  • Если у вас не имеется макета адаптивного дизайна, я сделаю удобный и надежный адаптив совершенно бесплатно!

Навыки

  • HTML - HTML5.

  • CSS - CSS3.

  • Библиотеки, инструменты - jQuery, Bootstrap.

  • Адаптивно/Отзывчивая верстка.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Верстка Figma, Adobe XD макетов

  • JS/jQuery animation

Мои контакты:

Телеграм: kk75075

Email: [email protected]

ОПЛАТА: Карта Сбер/Тинькофф/Открытие/Иностранные банковские карты

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