Карен Мовсисян Karen-movsisyanpKaren-movsisyanp
35 летАрмения/Ереван
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
К работе подхожу ответственно, строго соблюдаю сроки и условия. Гарантия низкой цены и соблюдения качества.
Добрый день! Я начинающий ответственный Front-End разработчик и нахожусь в поисках интересных и амбициозных задач.
Преимущества работы
Не пропадаю из связи, несу ответственность за проделанную работу даже после сдачи и оплаты.
Если у вас не имеется макета адаптивного дизайна, я сделаю удобный и надежный адаптив совершенно бесплатно!
Навыки
HTML - HTML5.
CSS - CSS3.
Библиотеки, инструменты - jQuery, Bootstrap.
Адаптивно/Отзывчивая верстка.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Верстка Figma, Adobe XD макетов
JS/jQuery animation
Мои контакты:
Телеграм: kk75075
Email: [email protected]
ОПЛАТА: Карта Сбер/Тинькофф/Открытие/Иностранные банковские карты
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Портфолио
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