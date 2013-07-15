Ты человек, а не раб, помни это!

Приветствую Вас на своей странице!

*** Немного о себе***

1. Опыт в сфере написания текстов - 2 года;

2. Textsale – первая биржа удалённой работы:

http://www.textsale.ru/u206508.html

Etxt.ru – вторая биржа удалённой работы:

https://www.etxt.ru/karen89.html

3. Открыл Агентство Копирайтинга "Багира" вместе с супругой;

4. Написал более 500 статей, заметок и др;

5. Пишу цепляющие продающие тексты и письма для рассылок.

*** Вам нужен текст, который ПРОДАЁТ? ***

Обращайтесь уважаемые заказчики! Пишу с душой, цепляю словами, УБИВАЮ заголовками! Вникаю в проект. Все тексты оформляю красиво (по крайней мере стараюсь).

*** Не работает Коммерческое Предложение? Нет откликов на продающие письма? ****

Пишите мне или ЗВОНИТЕ! Разберем Коммерческое Предложение или выбросим его в урну и сделаем НОВОЕ. Создадим такой текст для рассылки, который заставит читателя Вам позвонить, а не отправить письмо в СПАМ!

*** Наверное ДОРОГО?**

Совсем НЕТ! Наши цены демократичны, и не бьют по карману!

*** Значит качество плохое?***

Обратите внимание на отзывы на бирже и рекомендации на сайте (липой я не занимаюсь)!!!

Жду Вас в рядах своих заказчиков! С уважением, Коренко Дмитрий!

С нашей ценовой политикой вы можете ознакомиться: http://www.favoritetext.ru/index.php/uslugi-tseny

КОНТАКТЫ:

ICQ - 660267400

Skype - karen8996

Почта: [email protected]