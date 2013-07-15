Приветствую Вас на своей странице!
*** Немного о себе***
1. Опыт в сфере написания текстов - 2 года;
2. Textsale – первая биржа удалённой работы:
http://www.textsale.ru/u206508.html
Etxt.ru – вторая биржа удалённой работы:
https://www.etxt.ru/karen89.html
3. Открыл Агентство Копирайтинга "Багира" вместе с супругой;
4. Написал более 500 статей, заметок и др;
5. Пишу цепляющие продающие тексты и письма для рассылок.
*** Вам нужен текст, который ПРОДАЁТ? ***
Обращайтесь уважаемые заказчики! Пишу с душой, цепляю словами, УБИВАЮ заголовками! Вникаю в проект. Все тексты оформляю красиво (по крайней мере стараюсь).
*** Не работает Коммерческое Предложение? Нет откликов на продающие письма? ****
Пишите мне или ЗВОНИТЕ! Разберем Коммерческое Предложение или выбросим его в урну и сделаем НОВОЕ. Создадим такой текст для рассылки, который заставит читателя Вам позвонить, а не отправить письмо в СПАМ!
*** Наверное ДОРОГО?**
Совсем НЕТ! Наши цены демократичны, и не бьют по карману!
*** Значит качество плохое?***
Обратите внимание на отзывы на бирже и рекомендации на сайте (липой я не занимаюсь)!!!
Жду Вас в рядах своих заказчиков! С уважением, Коренко Дмитрий!
С нашей ценовой политикой вы можете ознакомиться: http://www.favoritetext.ru/index.php/uslugi-tseny
КОНТАКТЫ:
ICQ - 660267400
Skype - karen8996
Почта: [email protected]