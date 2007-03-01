Цель:
Поиск работы для фрилансера по направлениям копирайта,
верстки HTML, компьютерного дизайна.
Общая информация о себе:
Возраст: 36 лет (18 мая 1972 г. рождения)
Семейное положение: замужем, имею дочь (1992 г.р.) и сына (1995 г.р.)
e-mail: [email protected]
Образование:
1997 – 2003 г.г.
Башкирский Государственный Университет
Химико-технологический факультет
Трудовая деятельность:
(Последнее место работы)2007.03 (год, месяц)
Название организации:
МУ ДОД «Городской Дом Детского творчества» г. Радужный, ХМАО
Должность: руководитель детского объединения
Обязанности: обучение детей шитью с использованием компьютерных технологий.
Профессиональный опыт и навыки:
• с успехом применяю профессиональные знания и умения в соответствии с опытом и исполняемыми должностными обязанностями;
• высокий уровень владения ПК (Microsoft Office; Adobe Photoshop, установка и настройка ПО); уверенный пользователь оргтехники;
• имею опыт в разработке и дизайне информационно-рекламных проектов;
• знание английского языка (со словарем).
Дополнительная информация:
• коммуникативные качества – вежливое, бесконфликтное, толерантное общение;
• личные качества - ответственность, инициативность, грамотность, исполнительность, аккуратность, усидчивость, без вредных привычек;
• здоровье хорошее.
Соответствие Вашим требованиям гарантирую.