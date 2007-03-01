Цель:

Поиск работы для фрилансера по направлениям копирайта,

верстки HTML, компьютерного дизайна.

Общая информация о себе:

Возраст: 36 лет (18 мая 1972 г. рождения)

Семейное положение: замужем, имею дочь (1992 г.р.) и сына (1995 г.р.)

e-mail: [email protected]

Образование:

1997 – 2003 г.г.

Башкирский Государственный Университет

Химико-технологический факультет

Трудовая деятельность:

(Последнее место работы)2007.03 (год, месяц)

Название организации:

МУ ДОД «Городской Дом Детского творчества» г. Радужный, ХМАО

Должность: руководитель детского объединения

Обязанности: обучение детей шитью с использованием компьютерных технологий.

Профессиональный опыт и навыки:

• с успехом применяю профессиональные знания и умения в соответствии с опытом и исполняемыми должностными обязанностями;

• высокий уровень владения ПК (Microsoft Office; Adobe Photoshop, установка и настройка ПО); уверенный пользователь оргтехники;

• имею опыт в разработке и дизайне информационно-рекламных проектов;

• знание английского языка (со словарем).

Дополнительная информация:

• коммуникативные качества – вежливое, бесконфликтное, толерантное общение;

• личные качества - ответственность, инициативность, грамотность, исполнительность, аккуратность, усидчивость, без вредных привычек;

• здоровье хорошее.

Соответствие Вашим требованиям гарантирую.