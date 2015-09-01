KaretnikovVV

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Моё имя – Владимир, мне – 38 лет. Учился в КНЭУ им. Вадима Гетмана. К делу отношусь серьёзно и с удовольствием: не могу успокоиться, пока мысль не начнёт звучать красиво. Но при этом укладываюсь в сроки, ужасно не люблю, когда меня ждут. Готов к доработкам текста, до полного соответствия вашему представлению о нём.

Пишу на многие популярные темы, кроме: адалта и медицины. Люблю писать о недвижимости, поскольку последние годы интересуюсь вопросом инвестиций в недвижимую собственность. Кроме этого у меня был личный опыт работы риелтором. Трудился около года в одном крупнейшем киевском агентстве недвижимости – «Благовест». Так же имею богатый опыт аренды квартир, по этому вижу суть вопроса глазами обеих сторон