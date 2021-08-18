Karichkakopirayt

Копирайт, контент-план, стратегия продвижения бизнеса

Привет, меня зовут Карина и я SMM-спец. Качественный копирайтинг (статья, лонгриды, посты, контент-планирование и рубрикатор, разработка стратегии продвижения и поиск задач, создание и ведение бизнес-аккаунта, геймификация-это те услуги, которые я могу вам предложить. Посотрудничаем? Пишите, будем знакомиться, работать и поднимать охваты) 