Быстрый и понятный и самое главное точный перевод текстов с русского языка на английский и турецкий . Также максимально продающие тексты

Hi ! Меня зовут Карима , я увлекаюсь изучением иностранных языков и постоянно совершенствую свои знания . На данный момент знаю турецкий язык на уровне носителя , а уровень английского - В2 . Еще я умею писать отличные тексты на заказ . А также несколько лет я преподавала уроки химии и биологии . И это еще не все , на данный момент я обучающийся психолог , но уже провожу консультации и помогаю людям .

Гарантирую выполнить всю работу в срок и максимально ответственно .

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