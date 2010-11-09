Бильданова Карина Ильдаровна
Уровень дохода:
По договоренности
Тип работы:
Временная работа / Freelance
Место работы:
Работа на дому
Домашний телефон:
8(499) 9077065
Мобильный телефон
8(915) 2124800
E-mail:
Другие контакты:
ICQ: 230 333 034
Личная информация
Город проживания:
Москва
Район проживания:
Отрадное
Уровень образования:
Высшее
Дата рождения:
26 января 1988 г. (22 года)
Пол:
Женский
Семейное положение:
Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы:
С мая 2009 по август 2009 года
Должность:
Журналист (Частичная занятость)
Описание деятельности организации:
Перевод на дому текстов тематики "системы поисковой оптимизации", практика в Союзе Журналистов России.
Образование
Учебное заведение:
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
Дата окончания:
2010 год
Факультет:
Журналистика
Специальность:
Телевизионная журналистика
Форма обучения:
Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса:
Курсы английского языка Upper Intermediate и Advanced
Учебное заведение:
BKC Education Centre, г. Москва
Продолжительность:
2 года
Дата окончания:
Апрель 2003 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Свободно владею
Компьютерные навыки и знания:
Microsoft Office
Уровень владения компьютером:
Уверенный пользователь