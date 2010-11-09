Бильданова Карина Ильдаровна

Уровень дохода:

По договоренности

Тип работы:

Временная работа / Freelance

Место работы:

Работа на дому

Домашний телефон:

8(499) 9077065

Мобильный телефон

8(915) 2124800

E-mail:

[email protected]

Другие контакты:

ICQ: 230 333 034

Личная информация

Город проживания:

Москва

Район проживания:

Отрадное

Уровень образования:

Высшее

Дата рождения:

26 января 1988 г. (22 года)

Пол:

Женский

Семейное положение:

Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы:

С мая 2009 по август 2009 года

Должность:

Журналист (Частичная занятость)

Описание деятельности организации:

Перевод на дому текстов тематики "системы поисковой оптимизации", практика в Союзе Журналистов России.

Образование

Учебное заведение:

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва

Дата окончания:

2010 год

Факультет:

Журналистика

Специальность:

Телевизионная журналистика

Форма обучения:

Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса:

Курсы английского языка Upper Intermediate и Advanced

Учебное заведение:

BKC Education Centre, г. Москва

Продолжительность:

2 года

Дата окончания:

Апрель 2003 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Свободно владею

Компьютерные навыки и знания:

Microsoft Office

Уровень владения компьютером:

Уверенный пользователь