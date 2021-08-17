Французский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка.
Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.
Английский язык - письменный - начинающий уровень.
Коммуникабельна, хорошо работаю как в команде, так и самостоятельно. Грамотная, красивая речь. Целеустремлённая, исполнительная, заинтересована в иностранных языках и культурах.
Образование: МГЛУ, Минск’23 (студентка)
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