Karina98K

Карина Karina98K

 
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Французский  язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка. 

Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати.

Английский язык - письменный - начинающий уровень. 

Коммуникабельна, хорошо работаю как в команде, так и самостоятельно. Грамотная, красивая речь. Целеустремлённая, исполнительная, заинтересована в иностранных языках и культурах. 

Образование: МГЛУ, Минск’23 (студентка)