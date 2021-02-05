KarinaKirichenko

Настройка таргетированной рекламы, SMM, копирайтинг

Настраиваю и веду таргетированную рекламу в Facebook, Instagram.Изучу целевую аудиторию, качественно настрою рекламный кабинет, создам подходящие под аудиторию рекламные креативы, запущу таргетированную рекламу, сделаю тест, предложу варианты для улучшения, чтобы понизить стоимость за целевое действие до минимальной, которая возможна в вашей нише. Разработаем стратегию и сделаем результат.С кейсами можете ознакомиться в моем профиле (есть также кейсы по комплексному продвижению, ведению аккаунтов, генерации контента и отдельно копирайтингу, при необходимости отправлю в личные сообщения).