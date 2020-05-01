KarinaLoyko

Копирайтинг: буду рада принять заказы на написание текстов на русском и английском языках, переводы с английского и турецкого на русский (и наоборот).

Высшее гуманитарное образование (Связи с общественностью в СибГАУ, г. Красноярск)

На протяжении нескольких лет работала в сфере туризма и организации мероприятий в Турции, до этого в России работала копирайтером в PR-агентствах, а также преподавала английский язык.

Есть опыт работы в различных сферах (вплоть до государственной - стажировалась в Совете Федерации РФ), но наиболее успешный навык - копирайтинг, написание пресс-релизов и т.п.