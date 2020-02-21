KarinaSafaryan

Приветствую на своей странице!

Здравствуйте, меня зовут Карина, мне 17 лет и я фрилансер. Я учусь в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете перевод с английского и немецкого языка, на бюджете. Поэтому мой профиль - перевод с английского. Также я занимаюсь копирайтингом, обробкой фотографий, печатью лекций и различных текстов, могу делать обзоры и придумывать названия. Если Вас заинтересовало данное предложение - я открыта к сотрудничеству!