KarinaSoleil

Меня зовут Карина, 22 года. В этом году окончила университет по специальности "Гостиничное дело", но по профессии работать не пошла. Уже почти два года ежедневно занимаюсь писательством, развиваюсь в этой сфере и пишу практически каждый день. В основном пишу художественные произведения, собираюсь написать в будущем книгу, но могу писать и статьи. Читаю книги по писательству, а также копирайтерству. Готова к экспериментам, всегда ответственно подхожу к своей работе и тщательно изучаю материал, чтобы предоставить качественную работу.