Карина Губернаторова Karina_39Karina_39
33 годаРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Здравствуйте,меня зовут Карина.
Мой сайт: https://onlineassistant39.ru
Я технический помощник online предпринимателей.
Прошла обучающий курс у опытного эксперта и обладаю необходимыми навыками для online-предпринимателей.
Мои навыки:
Создание сайта
Регистрация и привязка домена, создание доменной почты
Интеграция с платежной системой.
Создание обучающего кабинета на платформе GetCourse
Организация вебинаров на платформе
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Действие аккаунта приостановлено!