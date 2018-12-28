Здравствуйте,меня зовут Карина.

Мой сайт: https://onlineassistant39.ru

Я технический помощник online предпринимателей.

Прошла обучающий курс у опытного эксперта и обладаю необходимыми навыками для online-предпринимателей.

Мои навыки:

Создание сайта

Регистрация и привязка домена, создание доменной почты

Интеграция с платежной системой.

Создание обучающего кабинета на платформе GetCourse

Организация вебинаров на платформе

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