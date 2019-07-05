Занимаюсь наполнением сайтов товаром и текстами копирайтинг,рерайтинг,набор текста обращайтесь,буду рада сотрудничеству

Здравствуйте, меня зовут Карина. Мне 21 год. На данный момент нахожусь в декретном отпуске. До декрета работала Оператором компьютерного набора. Хорошо знаю программы компьютера. Имеется навык быстрой и слепой печати. Хорошее зрение (очками не пользуюсь) несмотря на то, что моя профессия связана с компьютерами. Хорошо знаю украинский и русский языки. Английским владею только письменным, разговорный плохо. Также занимаюсь написанием статей,постов,текстов,рефератов,дипломных,курсовых работ,сочинений,докладов. Но это всё временная работа,а хотелось бы иметь по возможности постоянную работу. Цена договорная.

Со своей стороны гарантирую:

-Качественную и своевременную сдачу работы.

-Честное выполнение.

-Грамотно написанная работа.

-Серьезность по отношению у работе.

-Индивидуальный подход к каждой работе.

-Готовность работать даже ночью.

-Любовь к данной работе.