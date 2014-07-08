Karina_Piven

Переводчик китайского, английского языков.

Образование:

2009 – 2014: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Институт филологии, специальность: китайский язык и литература, английский язык.

2011: Нанькайский университет, г. Тяньцзинь, Китай; языковая стажировка.

Опыт работы:

2012 – 2013: Переводчик в агентстве знакомств; обязанности: помощь в ведении переписки клиенток с иностранцами.

2012 – 2013: Частный репетитор английского языка.

Декабрь 2012 – по настоящее время: Переводчик-фрилансер; обязанности: устные и письменные переводы (китайский, английский, украинский, русский языки).

Январь 2013 – Июль 2013: Переводчик китайского и английского языков в торговом представительстве Тайваня в Украине “Taiwan Trade Center”; обязанности: устные и письменные переводы с/на китайский, английский, переписка с партнерами.

Июнь 2013 – по настоящее время: Внештатный переводчик в бюро переводов “LANGO”; обязанности: устные переводы на деловых встречах, форумах, сопровождение гостей из Китая, перевод телефонных разговоров; письменные переводы технических текстов, договоров.