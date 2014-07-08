Karina_Piven

Образование:
2009 – 2014: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Институт филологии, специальность: китайский язык и литература, английский язык.
2011: Нанькайский университет, г. Тяньцзинь, Китай; языковая стажировка.
Опыт работы:
2012 – 2013: Переводчик в агентстве знакомств; обязанности: помощь в ведении переписки клиенток с иностранцами.
2012 – 2013:Частный репетитор английского языка.
Декабрь 2012 – по настоящее время: Переводчик-фрилансер; обязанности: устные и письменные переводы (китайский, английский, украинский, русский языки).
Январь 2013 – Июль 2013:Переводчик китайского и английского языков в торговом представительстве Тайваня в Украине “Taiwan Trade Center”; обязанности: устные и письменные переводы с/на китайский, английский, переписка с партнерами.
Июнь 2013 – по настоящее время:Внештатный переводчик в бюро переводов “LANGO”; обязанности: устные переводы на деловых встречах, форумах, сопровождение гостей из Китая, перевод телефонных разговоров; письменные переводы технических текстов, договоров.
Октябрь 2013 – Ноябрь 2013:Практикант-учитель китайского языка в Гимназии восточных языков №1 (г. Киев); обязанности: преподавание китайского языка ученикам 7 класса, проведение интерактивных игр для лучшего усвоения новой лексики; аудирование для тренировки рецептивных навыков; чтение текстов с учетом фонетических правил китайского языка; интерактивное общение (диалоги, ответы на вопросы и т.д.); контроль знаний пройденного материала.