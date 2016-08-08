Karina_Sternenko

Журналист и SMM-менеджер.
У меня высшее образование по специальности "Журналистика".
Имею опыт и публикации. На предыдущих местах работы в мои обязанности входило общение с партнерами, общение с ЦА, ведение аккаунтов в соц. сетях, написание текстов.
Работала в крупной фирме Traffic Isobar digital agency. Это полносервисное агентство цифровых коммуникаций. Имею опыт фриланса в продвижении небольших организацийю
На данный момент ищу удаленную работу, желательно на долгий срок.
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