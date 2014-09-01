Контактная информация:

email: [email protected]

Специализация:

- Перевод (английский, испанский)

- рерайтинг

- копирайтинг

Студентка последнего курса Лингвистического Университета.

Выполняю копирайт, рерайт, переводы с английского и испанского языков, редактирование и корректировку текстов.

Есть опыт работы по написанию статей на сайты с музыкальной тематикой.

Занимаюсь переводами различных интервью, статей, отчетов с разнообразной тематикой.

Опыт работы по переводу и редактированию художественных текстов.