Karina_Vagradyan

Карине Karina_Vagradyan

 
32 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Контактная информация:

email: [email protected]

Специализация:

- Перевод (английский, испанский)

- рерайтинг

- копирайтинг

Студентка последнего курса Лингвистического Университета.

Выполняю копирайт, рерайт, переводы с английского и испанского языков, редактирование и корректировку текстов.

Есть опыт работы по написанию статей на сайты с музыкальной тематикой.

Занимаюсь переводами различных интервью, статей, отчетов с разнообразной тематикой.

Опыт работы по переводу и редактированию художественных текстов.

Написание статейСтатьи для сайта
Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#1227
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2677
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#3831
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3842