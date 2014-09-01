Контактная информация:
email: [email protected]
Специализация:
- Перевод (английский, испанский)
- рерайтинг
- копирайтинг
Студентка последнего курса Лингвистического Университета.
Выполняю копирайт, рерайт, переводы с английского и испанского языков, редактирование и корректировку текстов.
Есть опыт работы по написанию статей на сайты с музыкальной тематикой.
Занимаюсь переводами различных интервью, статей, отчетов с разнообразной тематикой.
Опыт работы по переводу и редактированию художественных текстов.
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Портфолио
- Отрывок из худ. произведения (перевод)167 просмотров
- Перевод отрывка из романа "El Mundo ws Ansi"202 просмотра
- Статья об одежде159 просмотров
- Интервью110 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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от $2
от 2 дней
#1227
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#2677
Переводы
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от $2
от 2 дней
#3831
Копирайтинг
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#3842