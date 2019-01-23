Karinach1980

Профессионал с 12-летним стажем

Профессионал с 12-летним стажем работы в иностранных компаниях. Безупречный деловой английский, огромный опыт написания документов на английском языке.3-летний опыт работы заграницей в качестве преподавателя разговорного английского языка.Большой опыт работы с массивами данных, таблицами Microsoft excel (настройка формул, условного форматирования и проч.)Музыкальное образование, есть опыт написания песен, аранжировок, записи в студии, выступлений с эстрадно-симфоническими оркестром.