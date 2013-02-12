Karma-Group

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- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1400
В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина. Обязанности: - Разработка интернет-магазина на ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования. Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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