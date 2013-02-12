Karma-Group

Иванов Karma-Group

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для экспорта файлов, папок из HP PB

    Необходимо написать программу, которая будет создавать на диске дерево папок с содержащимися в них PDF-файлами, с соответствующими названиями, аналогично дереву, содержащемуся в программе HP Product Bulletin.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик интернет-магазина на 1С Битрикс

    $1400

    В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина. Обязанности: - Разработка интернет-магазина на ...

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    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер (Технический писатель)

    Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования. Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик на 1С Битрикс

    В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина. Обязанности: ...

    AJAXCSSHTMLJavaScript
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад