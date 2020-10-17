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Лера
Karma_Police_
Karma_Police_
26 лет
Россия
/
Тюмень
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
Иллюстрации с душой
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Стикерпак для ресторана быстрого питания
46 просмотров
Логотип для дистрибьютора брекет-систем
50 просмотров
Карточка-благодарность к заказам
60 просмотров
Открытка для бренда украшений
48 просмотров
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