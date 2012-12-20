Студент технического вуза. Любимое хобби - рисовать и пользоваться фотошопом. Ретушь фото, изменение фона, коллаж, и тд. возможности безграничны. Интересует все что связано с "Photoshop: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop CS3-CS5 и тд.

С 14 лет работал бесплатно, делал фотографии на заказ, на разные мотивы. Для интереса. За 6 лет отточил свое умение в PS до совершенство, гарантирую 100% качество обработки.

Так же, рисую руками картины маслом, (для дам, бесплатно).