Студент технического вуза. Любимое хобби - рисовать и пользоваться фотошопом. Ретушь фото, изменение фона, коллаж, и тд. возможности безграничны. Интересует все что связано с "Photoshop: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop CS3-CS5 и тд.
С 14 лет работал бесплатно, делал фотографии на заказ, на разные мотивы. Для интереса. За 6 лет отточил свое умение в PS до совершенство, гарантирую 100% качество обработки.
Так же, рисую руками картины маслом, (для дам, бесплатно).
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Портфолио
- Без названия181 просмотр
- Без названия188 просмотров
- Без названия201 просмотр
- Мистер Трек201 просмотр
- USB BIZ230 просмотров
- Цитаты и афоризмы. (Креатив) №2-3175 просмотров
- Цитаты и афоризмы. (Креатив) №1255 просмотров
- Цитаты и афоризмы270 просмотров