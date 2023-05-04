KarolinaL

Каролина KarolinaL

 
28 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Подбор под ключ менеджеров по продажам

Привет будущий клиент) Я HR на фрилансе. 7 лет подбираю менеджеров по продажам разного грейда. Готова под ключ закрыть вопросы с наймом.

Что я предлагаю:

вывод менеджеров, выполняющих план

  1. показ первого кандидата уже на следующий день после составления портрета

  2. полный цикл найма: размещение вакансий, телефонные интервью, фильтрация кандидатов, тесты на компетентность/психологию, собеседования в zoom

  3. прозрачность в работе - по запросу предоставлю доступ ко всей воронке найма

  4. оперативную связь

Помимо подбора я предлагаю следующие услуги:

  • разработка регламентов работы менеджера

  • разработка скриптов

  • огранизация онбординга и адаптации

  • полный аудит отдела, консультация по улучшению его работоспособности

  • настройка воронки


Приведу свой опыт на примере нескольких компаний:

Университет искусственного интеллекта

План: вывод в штат 5 менеджеров в месяц

Особенности ситуации: жесткий отсев на этапе адаптации, МОП уже в 1 неделю адаптации должен продать на X- сумму рублей.

Результат: вывод 5 сотрудников, и 2-их из которых перевыполнен план в 2 раза уже в 1-ую неделю адаптацию

Школа Питона:
План: вывести 2 менеджера за 3-8 недель
Особенности ситуации: мобилизация в РФ
Результат: вывод 2 сотрудников за месяц

Стоимость услуг:

Предлагаю на выбор 2 тарифа -

  1. “Выход на работу” - доведение сотрудника до оффера. Стоимость: 1,5 месячного дохода сотрудника

  2. “Под ключ” - включает первый тариф + кандидат выполняющий план; полный аудит отдела, консультация по улучшению его работоспособности; разработка регламентов работы, скриптов; организация онбординга.

Стоимость: 2,5 месячного дохода сотрудника