Привет будущий клиент) Я HR на фрилансе. 7 лет подбираю менеджеров по продажам разного грейда. Готова под ключ закрыть вопросы с наймом.
Что я предлагаю:
вывод менеджеров, выполняющих план
показ первого кандидата уже на следующий день после составления портрета
полный цикл найма: размещение вакансий, телефонные интервью, фильтрация кандидатов, тесты на компетентность/психологию, собеседования в zoom
прозрачность в работе - по запросу предоставлю доступ ко всей воронке найма
оперативную связь
Помимо подбора я предлагаю следующие услуги:
разработка регламентов работы менеджера
разработка скриптов
огранизация онбординга и адаптации
полный аудит отдела, консультация по улучшению его работоспособности
настройка воронки
Приведу свой опыт на примере нескольких компаний:
Университет искусственного интеллекта
План: вывод в штат 5 менеджеров в месяц
Особенности ситуации: жесткий отсев на этапе адаптации, МОП уже в 1 неделю адаптации должен продать на X- сумму рублей.
Результат: вывод 5 сотрудников, и 2-их из которых перевыполнен план в 2 раза уже в 1-ую неделю адаптацию
Школа Питона:
План: вывести 2 менеджера за 3-8 недель
Особенности ситуации: мобилизация в РФ
Результат: вывод 2 сотрудников за месяц
Стоимость услуг:
Предлагаю на выбор 2 тарифа -
“Выход на работу” - доведение сотрудника до оффера. Стоимость: 1,5 месячного дохода сотрудника
“Под ключ” - включает первый тариф + кандидат выполняющий план; полный аудит отдела, консультация по улучшению его работоспособности; разработка регламентов работы, скриптов; организация онбординга.
Стоимость: 2,5 месячного дохода сотрудника