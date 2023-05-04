Подбор под ключ менеджеров по продажам

Привет будущий клиент) Я HR на фрилансе. 7 лет подбираю менеджеров по продажам разного грейда. Готова под ключ закрыть вопросы с наймом.

Что я предлагаю:

вывод менеджеров, выполняющих план

показ первого кандидата уже на следующий день после составления портрета полный цикл найма: размещение вакансий, телефонные интервью, фильтрация кандидатов, тесты на компетентность/психологию, собеседования в zoom прозрачность в работе - по запросу предоставлю доступ ко всей воронке найма оперативную связь

Помимо подбора я предлагаю следующие услуги:

разработка регламентов работы менеджера

разработка скриптов

огранизация онбординга и адаптации

полный аудит отдела, консультация по улучшению его работоспособности

настройка воронки



Приведу свой опыт на примере нескольких компаний:



Университет искусственного интеллекта

План: вывод в штат 5 менеджеров в месяц

Особенности ситуации: жесткий отсев на этапе адаптации, МОП уже в 1 неделю адаптации должен продать на X- сумму рублей.

Результат: вывод 5 сотрудников, и 2-их из которых перевыполнен план в 2 раза уже в 1-ую неделю адаптацию



Школа Питона:

План: вывести 2 менеджера за 3-8 недель

Особенности ситуации: мобилизация в РФ

Результат: вывод 2 сотрудников за месяц



Стоимость услуг:

Предлагаю на выбор 2 тарифа -

“Выход на работу” - доведение сотрудника до оффера. Стоимость: 1,5 месячного дохода сотрудника “Под ключ” - включает первый тариф + кандидат выполняющий план; полный аудит отдела, консультация по улучшению его работоспособности; разработка регламентов работы, скриптов; организация онбординга.

Стоимость: 2,5 месячного дохода сотрудника