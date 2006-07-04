Karolina_Bohin

Перекладаю і пишу тексти, займаюся рерайтингом.

Знаю 5 мов: польську, німецьку, англійську, українську і російську. Закінчила польську школу, також постійно практикую спілкування з носіями мов.Щоб розібратися в темі, шукаю матеріали самостійно, або запитую в замовника. Працюю до того моменту, поки Ви не будете задоволені.Є досвід в перекладі й написанні текстів, ведення блогу.

Етапи роботи:

• Ми зв'язуємося та знайомимося• Обговорюємо завдання, уточнюємо деталі

• Я приступаю до роботи й тримаю Вас в курсі справи

• Коли буде готово, демонструю результат

• Ви висловлюєте думку, якщо потрібно внести зміни, вказуєте на них

• Я вношу правки й знову демонструю результат

• Коли Вас влаштовує робота, оплачуєте

• Обмінюємося відгуками й враженнями від співпраці

Вартість роботи залежить від кількості й формату роботи, а також від часу, що потрібно витратити на виконання.

Почнімо працювати. Зв'яжіться зі мною:

Пошта: [email protected]

Телеграм: https://t.me/Unk_BK