Karolinamyers

Создам сайт/лендинг/логотип (с опытом работы)

Меня зовут Каролина Маерс)) Я веб-дизайнер,помогу создать сайт,лендинг,макет,логотип любой сложности Помогаю не только создать и оформить сайт,но и подобрать контентДелаю очень быстро и качественно.Со мной вы получите:♦️ Низкие цены♦️ Гарантия качества♦️ Полностью готовый и протестированный сайт♦️ Большое количество клиентов♦️ Стильный дизайн♦️ Анализ конкурентов♦️ Возможность переделывания сайта/лендингаПроходила курсы :~ "Фрилансер 2020" от Натали Винер~ Международной IT компании "Epam"~ Skillbox~My Academy~ Greek Brains Web-design~ Web-design 2020✨Моё портфолио:https://drive.google.com/file/d/19EnqZFpDDbN9-eGh_v_bmqYURoMuik3-/view?usp=drivesdk✨Дипломы:https://drive.google.com/folderview?id=1g6KcIrleSClTocxIfGb2-dgDCJoNX4h2 Очень жду Вашего заказа,буду рада посотрудничать