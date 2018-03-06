Karpacholga

Специалист по контекстной рекламе в системе Яндекс Директ и Google Adwords. Помогу найти клиентов и покупателей. Максимально качественная настройка.

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга. Работаю в сфере контекстной рекламы с 2015 года. Имею опыт работы как в качестве штатного сотрудника в агентствах, так и в качестве частного специалиста. Имею сертификаты Google Adwords и Яндекс Директ.

В мои услуги входит:

Создание и настройка рекламной компании

Создаем рекламную компанию за 3 — 14 дней. Сроки зависят от сегмента бизнеса. Мы подбираем и согласовываем список ключевых слов, определяем цели и задачи. Конструируем тексты которые продаются, используем редакторские хитрости. Прогнозируем бюджет.

Ведение компании и повышение её эффективности

Постоянно работаем с ключевыми фразами: тестирование и отбор дополнительных фраз. Увеличиваем ставки ключевых слов приносящих прибыль. Неэффективные слова останавливаем. Тестируем заголовки, тексты, стратегии. Ежемесячный мониторинг конкурентов. Ежедневный контроль процессов. Ведем работы по снижению цены за клик и конверсию. Обновляем минус-слова.

Ежемесячная отчетность

Вы следите за развитием компании и расходом средств.