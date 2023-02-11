KarpiloS

Дмитрий KarpiloS

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор Дмитрий Карпов

Записываюсь в кабине IzoRoom. Микрофон: Rode 

NT - 2A, Звуковая карта: Tascam us-1*2. 

Диктор/редактор новостей, ведущий эфира, 

сюжеты для ТВ, YouTube, Аудиокниги (есть на 

литрес)

Стаж: с 2010 года.

Опыт работы на федеральных радиостанциях в 

Туле: Радио России; Максимум, Авторадио, 

NRJ; и в других регионах: ЮМОР ФМ и Шансон 

(Балашов), Свердловская обл. (Джем ФМ)

г. Давлеканово (Новости Давлеканово на 

телеканале БСТ) 

Голоса и стили озвучки: Спокойный, 

Энергичный,

дикторский в стиле Всесоюзного радио, 

молодёжный; имитация разных голосов: Дед 

Мороз, старик, женский и мультяшные.

Портфолио