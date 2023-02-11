Диктор Дмитрий Карпов
Записываюсь в кабине IzoRoom. Микрофон: Rode
NT - 2A, Звуковая карта: Tascam us-1*2.
Диктор/редактор новостей, ведущий эфира,
сюжеты для ТВ, YouTube, Аудиокниги (есть на
литрес)
Стаж: с 2010 года.
Опыт работы на федеральных радиостанциях в
Туле: Радио России; Максимум, Авторадио,
NRJ; и в других регионах: ЮМОР ФМ и Шансон
(Балашов), Свердловская обл. (Джем ФМ)
г. Давлеканово (Новости Давлеканово на
телеканале БСТ)
Голоса и стили озвучки: Спокойный,
Энергичный,
дикторский в стиле Всесоюзного радио,
молодёжный; имитация разных голосов: Дед
Мороз, старик, женский и мультяшные.
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Портфолио
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