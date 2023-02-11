Диктор Дмитрий Карпов

Записываюсь в кабине IzoRoom. Микрофон: Rode

NT - 2A, Звуковая карта: Tascam us-1*2.

Диктор/редактор новостей, ведущий эфира,

сюжеты для ТВ, YouTube, Аудиокниги (есть на

литрес)

Стаж: с 2010 года.

Опыт работы на федеральных радиостанциях в

Туле: Радио России; Максимум, Авторадио,

NRJ; и в других регионах: ЮМОР ФМ и Шансон

(Балашов), Свердловская обл. (Джем ФМ)

г. Давлеканово (Новости Давлеканово на

телеканале БСТ)

Голоса и стили озвучки: Спокойный,

Энергичный,

дикторский в стиле Всесоюзного радио,

молодёжный; имитация разных голосов: Дед

Мороз, старик, женский и мультяшные.