KarpovaJul

$40
Нужно настроить перераспределение товаров и подкатегорий товаров из автоматически выгруженных категорий из базы 1С в отдельные категории для отображения на сайте на CMS WordPress.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужно настроить перераспределение товаров и подкатегорий товаров из автоматически выгруженных категорий из базы 1С в отдельные категории для отображения на сайте на CMS WordPress.
Нужна настройка интеграции интернет-магазина на Wordpress с 1С. "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.29.1) (стандартной конфигурации без доработок) Нужна автоматическая выгрузка товаров по расписанию или кнопке (ваши предложения): с описанием, ценами, остатками, картинками. Интеграция самих ...