KarpovaJul

Отличный программист и прекрасная работа! До сотрудничества с ним были попытки решить задачу самостоятельно, но мы лишь потратили уйму времени и сил. Евгений же все предельно понятно объяснил, работу выполнил четко в срок и на все вопросы отвечал оперативно. Теперь будем с ним работать по всем вопросам, требующим быстрого и качественного решения. Рекомендую всем, кто ищет отличного программиста)) Вы его нашли.