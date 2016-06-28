KarpovaJul

Юлия KarpovaJul

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Настройка категорий товаров из 1С на сайте на WordPress
WordPress
Все в порядке. Оценка максимальная!
Все отлично! Выполнено очень качественно и в срок! Лучшие рекомендации, как всегда.
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
$110
10 баллов
9 лет назад
Настройка импорта товаров из 1С в интернет-магазин на WordPress
WordPress
Очень приятное сотрудничество. Четкое ТЗ, заказчик всегда на связи. Продолжаем работу над новым проектом. Максимальная оценка!
Отличный программист и прекрасная работа! До сотрудничества с ним были попытки решить задачу самостоятельно, но мы лишь потратили уйму времени и сил. Евгений же все предельно понятно объяснил, работу выполнил четко в срок и на все вопросы отвечал оперативно. Теперь будем с ним работать по всем вопросам, требующим быстрого и качественного решения. Рекомендую всем, кто ищет отличного программиста)) Вы его нашли.
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