璉ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ПРОЧЕЕ璉
Привет!
Меня зовут, Тимур, мне 14 лет и я из города Казани.
Опыт
Начинающий графический дизайнер. Делаю логотипы одежды и разных брендов.
Люблю свое занятие и хорошо это делаю наверное=)
✨Соц.Сети✨
- Телега: https://t.me/kartavyjEzh
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: 79509478124
Работаю по предоплате 50% Все таки такая работа должна быть с пред оплатой мало-ли что.
Возврат
Если же все таки работа не понравиться клиенту я верну всю сумму которую он мне передал
даже предоплату.
Клиент же не виноват что дизайнер не смог выполнить поставленную задачу.
🔥Кстати, все правки бесплатны🔥
Если после выполнения работы вам что-то не понравилось, сообщайте все исправим под ваш вкус.
✅Доведу задачу до конца, не нарушу сроков, готов приступить уже сейчас
Задача, чтоб клиент был доволен!✅
Кошельки
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Tinkoff: 2200 7001 7503 3975