Нарисую, изображу и покажу

璉ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ПРОЧЕЕ璉

Привет!

Меня зовут, Тимур, мне 14 лет и я из города Казани.

Опыт

Начинающий графический дизайнер. Делаю логотипы одежды и разных брендов.

Люблю свое занятие и хорошо это делаю наверное=)

✨Соц.Сети✨

Работаю по предоплате 50% Все таки такая работа должна быть с пред оплатой мало-ли что.

Возврат

Если же все таки работа не понравиться клиенту я верну всю сумму которую он мне передал

даже предоплату.

Клиент же не виноват что дизайнер не смог выполнить поставленную задачу.

🔥Кстати, все правки бесплатны🔥

Если после выполнения работы вам что-то не понравилось, сообщайте все исправим под ваш вкус.

✅Доведу задачу до конца, не нарушу сроков, готов приступить уже сейчас

Задача, чтоб клиент был доволен!✅

Кошельки

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Tinkoff: 2200 7001 7503 3975