Опыт работы
С апреля 2014 года по настоящее время
Сеть кофеен «Чеширский кот»
PR-менеджер
• Продвижение бренда компании на рынке;
• анализ и оценка эффективности PR-кампаний;
• составление бюджета на PR-кампаний;
• разработка и заказ рекламно-информационных материалов, полиграфии и сувенирной продукции;
• организация и проведение мероприятий на базе кофеен;
• анализ эффективности проведенных мероприятий и предоставление отчетности;
• работа с социальными медиа (SMM);
• разработка акций/конкурсов для посетителей заведений;
• написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью в СМИ.
С октября 2013 года по февраль 2014
ЗАО « ТД ВОЛГАСВЕТОСЕРВИС»
Трейд-маркетолог
• Разработка предложений по увеличению продаж;
• планирование трейд-маркетинговых мероприятий;
• планирование и отслеживание трейд-маркетингового бюджета;
• разработка программ продвижения компании;
• разработка программ мотивации для дилерской сети;
• контроль за разработкой POS-материалов;
• взаимодействие с BTL-агентствами и производственными компаниями;
• анализ эффективности проведенных мероприятий и предоставление отчетности.
• разработка программ стимулирования сбыта (акции, скидки);
• работа со СМИ по вопросу размещения информации о компании.
С марта 2012 года по август 2013 года
ЗАО ТД «ОАТ», г.Тольятти
Специалист по маркетингу
• Проведение оценки ценовой конкурентоспособности продукции;
• проведение регулярных маркетинговых исследований, выявление новых тенденций и изменений конъюнктуры внутреннего рынка;
• проведение сбора аналитической информации о конкурентах;
• изучение рынка аналогичных товаров и услуг (анализ спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития;
• исследование факторов, влияющих на сбыт товара и имеющих значение для успешной реализации оказываемых услуг, типов спроса, причины его повышения и снижения, дифференциацию покупательской способности населения;
• введение контроля за сбытом, проведение сопоставлений запланированных данных с полученными результатами по объему, выручке, времени сбыта (оказании услуг) и территории их распространения, выявление отклонений и изменений конъюнктуры рынка;
• разработка положений о коммерческой политике;
• подготовка рекламной продукции компании, взаимодействие с рекламными и дизайнерскими компаниями.
С декабря 2011 года по март 2012 года
ООО Тольяттинский завод приборов отопления, г. Тольятти
Специалист по маркетингу
• Интернет продажи: контекстная реклама (Google, Yandex), размещение на тематических форумах информации о компании;
• контекстное наполнение сайта и его продвижение;
• проведение анализа конкурентов;
• анализ регионов на предмет динамики по реализации строительства жилых и нежилых объектов;
• проработка новых каналов сбыта продукции;
• разработка всей необходимой рекламной продукции для компании;
• взаимодействие со СМИ по вопросам размещения информации о компании.
Июнь 2011 года – декабрь 2011 года
ООО ИТЦ «АВТОСФЕРА», г. Тольятти
Внештатный сотрудник (помощник (практикант) начальника маркетингового отдела)
• проведение маркетинговых исследований:
o составление SWOT-анализов;
o проведение анализа конкурентов;
o проведение анализа рынка;
• проведение первичного маркетингового анализа по созданию новых продуктов:
o составление описания новых продуктов;
o выделение целевой аудитории;
o прорисовка объектных схем;
o проведение анализа конкурентов;
o составление отчетов.
Образование Высшее образование
2008 – 2013 г.г.
НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления», г. Тольятти
Специальность: «Менеджмент организации»
Квалификация: «Менеджер»
2010 (май), 2011 (май), 2013 (май)
Тренинг «Основы предпринимательства», проводимый Школой Бизнеса Ричарда Айви (Канада) «Leader»
Удостоверяющий документ: сертификат
Июль 2013
Summer course in English as a Foreign Language (advanced level)
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.
Компьютерная грамотность • Опытный пользователь программ пакета MS Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Project);
• Свободно ориентируюсь в интернет-ресурсах и работаю в любых браузерах.
Знание иностранных языков • Английский язык – свободный
• Французский язык – начальный уровень
Личностные характеристики • умение работать как в команде, так и самостоятельно;
• нацеленность на результат;
• умение самостоятельно принимать решения;
• умение составлять презентации и выступать в аудитории до 100 человек;
• ответственность;
• работоспособность;
• стрессоустойчивость;
• обучаемость;
• коммуникабельность
• готовность к переездам.
Дополнительная информация
• навык "холодных звонков";
• навык составления программ продвижения;
• навыки публичных выступлений и составления презентаций;
• опыт продвижения компаний в социальных сетях;
• навык работы в Яндекс.Директ и Google Adwords;
• навык копирайтинга.