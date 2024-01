Опыт работы

С апреля 2014 года по настоящее время

Сеть кофеен «Чеширский кот»

PR-менеджер

• Продвижение бренда компании на рынке;

• анализ и оценка эффективности PR-кампаний;

• составление бюджета на PR-кампаний;

• разработка и заказ рекламно-информационных материалов, полиграфии и сувенирной продукции;

• организация и проведение мероприятий на базе кофеен;

• анализ эффективности проведенных мероприятий и предоставление отчетности;

• работа с социальными медиа (SMM);

• разработка акций/конкурсов для посетителей заведений;

• написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью в СМИ.

С октября 2013 года по февраль 2014

ЗАО « ТД ВОЛГАСВЕТОСЕРВИС»

Трейд-маркетолог

• Разработка предложений по увеличению продаж;

• планирование трейд-маркетинговых мероприятий;

• планирование и отслеживание трейд-маркетингового бюджета;

• разработка программ продвижения компании;

• разработка программ мотивации для дилерской сети;

• контроль за разработкой POS-материалов;

• взаимодействие с BTL-агентствами и производственными компаниями;

• анализ эффективности проведенных мероприятий и предоставление отчетности.

• разработка программ стимулирования сбыта (акции, скидки);

• работа со СМИ по вопросу размещения информации о компании.

С марта 2012 года по август 2013 года

ЗАО ТД «ОАТ», г.Тольятти

Специалист по маркетингу

• Проведение оценки ценовой конкурентоспособности продукции;

• проведение регулярных маркетинговых исследований, выявление новых тенденций и изменений конъюнктуры внутреннего рынка;

• проведение сбора аналитической информации о конкурентах;

• изучение рынка аналогичных товаров и услуг (анализ спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития;

• исследование факторов, влияющих на сбыт товара и имеющих значение для успешной реализации оказываемых услуг, типов спроса, причины его повышения и снижения, дифференциацию покупательской способности населения;

• введение контроля за сбытом, проведение сопоставлений запланированных данных с полученными результатами по объему, выручке, времени сбыта (оказании услуг) и территории их распространения, выявление отклонений и изменений конъюнктуры рынка;

• разработка положений о коммерческой политике;

• подготовка рекламной продукции компании, взаимодействие с рекламными и дизайнерскими компаниями.

С декабря 2011 года по март 2012 года

ООО Тольяттинский завод приборов отопления, г. Тольятти

Специалист по маркетингу

• Интернет продажи: контекстная реклама (Google, Yandex), размещение на тематических форумах информации о компании;

• контекстное наполнение сайта и его продвижение;

• проведение анализа конкурентов;

• анализ регионов на предмет динамики по реализации строительства жилых и нежилых объектов;

• проработка новых каналов сбыта продукции;

• разработка всей необходимой рекламной продукции для компании;

• взаимодействие со СМИ по вопросам размещения информации о компании.

Июнь 2011 года – декабрь 2011 года

ООО ИТЦ «АВТОСФЕРА», г. Тольятти

Внештатный сотрудник (помощник (практикант) начальника маркетингового отдела)

• проведение маркетинговых исследований:

o составление SWOT-анализов;

o проведение анализа конкурентов;

o проведение анализа рынка;

• проведение первичного маркетингового анализа по созданию новых продуктов:

o составление описания новых продуктов;

o выделение целевой аудитории;

o прорисовка объектных схем;

o проведение анализа конкурентов;

o составление отчетов.

Образование Высшее образование

2008 – 2013 г.г.

НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления», г. Тольятти

Специальность: «Менеджмент организации»

Квалификация: «Менеджер»

2010 (май), 2011 (май), 2013 (май)

Тренинг «Основы предпринимательства», проводимый Школой Бизнеса Ричарда Айви (Канада) «Leader»

Удостоверяющий документ: сертификат

Июль 2013

Summer course in English as a Foreign Language (advanced level)

Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.

Компьютерная грамотность • Опытный пользователь программ пакета MS Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Project);

• Свободно ориентируюсь в интернет-ресурсах и работаю в любых браузерах.

Знание иностранных языков • Английский язык – свободный

• Французский язык – начальный уровень

Личностные характеристики • умение работать как в команде, так и самостоятельно;

• нацеленность на результат;

• умение самостоятельно принимать решения;

• умение составлять презентации и выступать в аудитории до 100 человек;

• ответственность;

• работоспособность;

• стрессоустойчивость;

• обучаемость;

• коммуникабельность

• готовность к переездам.

Дополнительная информация

• навык "холодных звонков";

• навык составления программ продвижения;

• навыки публичных выступлений и составления презентаций;

• опыт продвижения компаний в социальных сетях;

• навык работы в Яндекс.Директ и Google Adwords;

• навык копирайтинга.