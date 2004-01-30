Kartyshkin

Я - Ваш личный помощник и креативный сотрудник)

Всех приветствую на моей анкете! Я - фрилансер.

В данный момент на последнем курсе колледжа, факультет - прикладная информатика. Это специализация основывается на обработке данных, работе на профессиональном уровне таких программ, как Photoshop, CoralDraw и Adobe Illustrator. Данные программы освоены и опыт работы более 2х лет.

Качество выполнения работы гарантировано. После взятия заказа в работу следует обсуждение заказа с заказчиком и отправка с моей стороны примеры работ. После согласования всех деталей я приступаю к работе.

Знаком с несколькими фрилансерами, если необходимо выполнить большой заказ - могу привлечь их внимание к заказу)