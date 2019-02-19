KarynaRomanyuk29

Переводчик, СММ менеджер, контент райтер

Есть опыт работы в маркетинговом агентстве, продвижение социальных платформ, ведение блога фирмы, Word of Mouth, создание контента для LinkedIn, Facebook, Quora. Люблю и умею писать как и бизнес статьи, так и блоги о путешествиях. Свободно говорю на четырех языках (украинский, русский, английский, польский, немецкий (уровень А2)), а очень долгое время занимаюсь переводами. Живу на Бали, у меня много свободного времени и я могу вложиться во временные рамки, которые требуются для определенного проекта.