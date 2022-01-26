Copywriter, editor

Здравствуйте!

Я копирайтер с 7+ летним стажем. Мой рейт 4$/100 слов (английский язык).

Специализируюсь на написании рекламных текстов, описания продуктов, целевых страниц, статей и многого другого. Могу писать до 5000 слов в день, вникаю в каждую тему. Ищу информацию на оф.сайте (статистика, история), а также онлайн (Trustpilot и тд, смотря сколько информации мне нужно) для лучшего представления о компании и описания её в тексте. Могу вписать любой ключ или LSI так, чтобы выглядело красиво и в тему. Уникальность проверяю на text.ru, Content-Watch, Advego.

У меня есть базовые знания SEO и HTML. Постоянно развиваюсь в области маркетинга и психологии покупателя.

Для меня было бы честью присоединиться к вашей команде и внести свой вклад в развитие вашей компании.

С нетерпением жду Вашего ответа.

Примеры работ: https://drive.google.com/drive/folders/1K_QJSDRlc0QL_TGl3CEQp9IAicRn6XaM?usp=sharing