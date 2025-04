Обо мне

Привет всем. Меня зовут Миша, я веб-дизайнер. Живу в Украине, городе Запорожье. Тут учусь и работаю в молодой веб-студии Akramod.

Hello everybody! My name is Misha, i am web-designer. I live in Ukraine, in the Zaporozhye. Here i study and work in the young web-studio Akramod.