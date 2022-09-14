Александра Маланина KasandraaaaaaaaaKasandraaaaaaaaa
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер
Графический дизайн и создание сайтов на Creatium и Wix
✔ Создам для вас рабочий и красивый сайт
✔ Короткие сроки 4-7 дней
✔ Визитки, брошюры, рекламные банеры, каталоги и другая печатная продукция
✔ Креативы для таргета и контекстной рекламы
✌ Сотрудничая со мной, вы получите: быстрый результат, эффективный и привлекательный сайт/дизайн
✏ Бесплатные правки
️♀️ Индивидуальный подход к проекту
⏰ Работаю без выходных
Портфолио
- Дизайн постов для Instagram14 просмотров
- Каталог9 просмотров
- Сайт компании окон10 просмотров
- Сайт завода пластиковых окон10 просмотров