Программист (nodejs, python, go, java, kotlin). Системный администратор

Приветствую. Меня зовут Евгений.

Я занимаюсь разработкой как небольших утилит для командной строки, так и приложений с графическим интерфейсом под Windos и Linux.

В работе использую такие языки программирования как python, go, java, kotlin, javascript(nodejs). Имею опыт разработки веб-приложений, ботов, утилит для командной строки и графических приложений. Также имею опыт работы с такими СУБД как MySQL, Postgres, SQLite.

Кроме того, имею более, чем десятилетний стаж администрирования серверов интернет и хостинг провайдера. В ходе работы имел опыт администрирования серверов под управлением ОS Linux, и таких сервисов как веб-сервер для размещения сайтов, DNS-сервер, сервер баз данны, сервер виртуализации.