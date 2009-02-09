Kasatkina666

PR-менеджер. PеRеводы. PRофессионально

Вам невыгодно содержать в штате дополнительных сотрудников Отдела маркетинга и рекламы?

Вы решили отказаться от содержания Отдела, поддержав рекламный бюджет и постоянную работу с клиентом? Схема аутсорсинга оправдала свою экономическую эффективность во всем мире и в каждой сфере бизнеса.

Предлагаю Вам новый вид экономии - услуги ВНЕШТАТНОГО PR-менеджера и переводчика. Для Вас:

- написание специализированных и рекламных статей, пресс-релизов,

- организация маркетинговых и PR-акций,

- перевод уникальных аналитических материалов и статей западных экспертов и

- взаимодействие с англоязычными клиентами и партнерами,

а также интернет-технологии для Вашего бизнеса и компании!

По всем направлениям имеется опыт (3 года). Портфолио можно посмотреть по ссылке:

www.PRmanager.web-box.ru/works

Бизнес делают Люди... А это значит, только индивидуальный подход к Вам и Вашему бизнесу!

Всегда на связи для Вас!