Kashtanov_Egor

Инженер-конструктор, 3D дизайнер

Могу выполнить проект в различных CAD системах, приоритет на NX(имеется лицензионные версии 10 и 11). Работал на двух оборонных предприятиях и на одну зарубежную компанию (выполнял модели и чертежи для конвейеров, трубопроводов и металлоконструкций). Умею читать гидравлические, пневматические и механические схемы. На заводах проектировал и сопровождал в производстве исполнительные механизмы гидравлических и пневматических систем. Участвовал в испытаниях и разрабатывал программы и методики испытаний.