Здравствуйте, рада Вас приветствовать!
Спасибо, что зашли на эту страничку.
Позвольте представиться.
Меня зовут Елена Обухова, я работаю в издательской отрасли почти 15 лет.
За это время через мои руки прошли сотни книг, брошюр, журналов, и я знаю, как выглядит красивое, качественное издание, которое понравится самому взыскательному заказчику.
Я предлагаю Вам:
• профессиональную верстку книг, брошюр, журналов, газет и других изданий;
• качественный результат, соответствующий ГОСТам и СанПиНам РФ;
• высокое качество работы, строгое соблюдение пожеланий заказчика;
• верстку книг в формате EPUB.
В работе я использую следующие программы: InDesign CS5 (при необходимости — CS2-4), Illustrator CS5, Photoshop CS5, CorelDraw X5.
Стоимость и сроки работы
Точной стоимости и сроков я назвать не могу, так как каждый заказ имеет свои особенности. Одна брошюрка, к примеру, имеет небольшой объем, но вся состоит из сложных таблиц. Другое издание большого объема заполнено несколькими тысячами математических формул и несколькими сотнями изображений. Чтобы узнать точную стоимость и сроки выполнения Вашего заказа, обращайтесь ко мне ЛС, и мы обязательно договоримся.
Оплата работы.
Я работаю только по предоплате. Предоплата — 20–50% от общей стоимости заказа.
Способы оплаты.
Webmoney, Яндекс.Деньги, банковский перевод.
Если у Вас остались какие-то вопросы — не стесняйтесь, пишите мне в ЛС и я с радостью на них отвечу.
С уважением, Елена.
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