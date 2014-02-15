Верстка многостраничных изданий: книг, журналов

Здравствуйте, рада Вас приветствовать!

Спасибо, что зашли на эту страничку.

Позвольте представиться.

Меня зовут Елена Обухова, я работаю в издательской отрасли почти 15 лет.

За это время через мои руки прошли сотни книг, брошюр, журналов, и я знаю, как выглядит красивое, качественное издание, которое понравится самому взыскательному заказчику.

Я предлагаю Вам:

• профессиональную верстку книг, брошюр, журналов, газет и других изданий;

• качественный результат, соответствующий ГОСТам и СанПиНам РФ;

• высокое качество работы, строгое соблюдение пожеланий заказчика;

• верстку книг в формате EPUB.

В работе я использую следующие программы: InDesign CS5 (при необходимости — CS2-4), Illustrator CS5, Photoshop CS5, CorelDraw X5.

Стоимость и сроки работы

Точной стоимости и сроков я назвать не могу, так как каждый заказ имеет свои особенности. Одна брошюрка, к примеру, имеет небольшой объем, но вся состоит из сложных таблиц. Другое издание большого объема заполнено несколькими тысячами математических формул и несколькими сотнями изображений. Чтобы узнать точную стоимость и сроки выполнения Вашего заказа, обращайтесь ко мне ЛС, и мы обязательно договоримся.

Оплата работы.

Я работаю только по предоплате. Предоплата — 20–50% от общей стоимости заказа.

Способы оплаты.

Webmoney, Яндекс.Деньги, банковский перевод.

Если у Вас остались какие-то вопросы — не стесняйтесь, пишите мне в ЛС и я с радостью на них отвечу.

С уважением, Елена.