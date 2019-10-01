KatDanconia

Полина KatDanconia

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Приветствую!

Здравствуйте! Я - Полина, веб-дизайнер. На данный момент набираю материал для портфолио.  

Создам уникальную шапку профиля/аватар/универсальный шаблон/логотип - от 500 руб

Создам баннер/карточку товара/карточку меню - от 300 руб 

 Комплексное оформление дизайна Вашего сообщества – от 1000 руб.

 

◽учитываю все ваши пожелания 

◽по срокам - не подведу 

◽работаю на результат, т.к. собираю портфолио  

◽обратная связь – почти 24/7 

 

Для связи со мной – в личные сообщения или ВК https://vk.com/fergus_macleod ✉ 