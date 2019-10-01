KatDanconia

Приветствую!

Здравствуйте! Я - Полина, веб-дизайнер. На данный момент набираю материал для портфолио.

Создам уникальную шапку профиля/аватар/универсальный шаблон/логотип - от 500 руб

Создам баннер/карточку товара/карточку меню - от 300 руб

 Комплексное оформление дизайна Вашего сообщества – от 1000 руб.

◽учитываю все ваши пожелания

◽по срокам - не подведу

◽работаю на результат, т.к. собираю портфолио

◽обратная связь – почти 24/7

Для связи со мной – в личные сообщения или ВК https://vk.com/fergus_macleod ✉