Освобожу твоё время Обработаю твои фотографии, смонтирую видео для Инстаграм

Полтора года посвящаю себя мобильной обработке для Инстаграм. Перепробовала море стилей от супервылезанных кадров до пленочных.

Ловко владею атмосферой фотографий.

могу взять на себя работу с визуалом для вашего профиля в Инстаграм (оформление, планирование кадров, выбор стилистики, сториз и лента в едином стиле НЕ ОДНИМ ПРЕСЕТОМ, а при помощи света и цвета реальной жизни)

Отдельно смонтирую видео для Инстаграм