Переводы, написание рефератов

Предлагаю следующие услуги:

- перевод текстов с английского (специализация на технических текстах научной тематики и текстах по экономике (специализация на страховании, перестраховании);

- написание рефератов по техническим дисциплинам;

- решение контрольных работ, тестов, домашних заданий и тд по математике, физике, геометрии и тд;

- решение контрольных работ, домашних заданий и тд по экономике, страхованию и смежным дисциплинам;

- рефераты, курсовые работы по экономике, страхованию и смежным дисциплинам;

Также рассматриваю другие интересные варианты работы.