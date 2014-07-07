Переводы, написание рефератов
Предлагаю следующие услуги:
- перевод текстов с английского (специализация на технических текстах научной тематики и текстах по экономике (специализация на страховании, перестраховании);
- написание рефератов по техническим дисциплинам;
- решение контрольных работ, тестов, домашних заданий и тд по математике, физике, геометрии и тд;
- решение контрольных работ, домашних заданий и тд по экономике, страхованию и смежным дисциплинам;
- рефераты, курсовые работы по экономике, страхованию и смежным дисциплинам;
Также рассматриваю другие интересные варианты работы.