Kat_Belykh

Преподаватель английского языка

Дипломированный преподаватель английского языка с поставленной речью. Хотела бы попробовать себя в озвучке роликов, книг, английских текстов. Имею свой YouTube канал, на котором рассказываю об английском языке и своем опыте преподавания. Снималась для интервью онлайн школы Skyeng, вела рекламные уроки с известными российскими блогерами, в 2019 г. в составе ансамбля барабанщиц "Катюша" снялась в фильме Данила Козловского "Чернобыль".